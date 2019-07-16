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Buray, babasıyla düet yaptı

16 Temmuz 2019

MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI:
Türkiye sahnelerindeki gururumuz Buray, Yenierenköy Belediyesi 1. Yaza merhaba Panayırı’nda sahne aldı. Babası Turgay Salim’i sahneye davet eden Buray onunla “Dillirga” şarkısını seslendirerek konsere gelen tüm konuklara müzik dolu bir gece yaşattı

 

Ülkemizi Türkiye’de ve dünyada başarıyla temsil eden sanatçımız Buray, önceki akşam Yenierenköy Belediyesi 1. Yaza merhaba Panayırı’nda sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarla gönülleri fetheden sanatçı konukları eğlenceye doyurmasını bildi.

Düet yaptılar
Buray için bu güzel gecenin anlamı ise oldukça büyük oldu. Çünkü başarılı sanatçının ailesi de onu dinleyenler arasında yer alıyordu. Bu fırsatı değerlendirerek müzisyen olan babası Turgay Salim’i sahneye davet eden Buray onunla “Dillirga” şarkısını seslendirerek konsere gelen tüm konuklara müzik dolu bir gece yaşattı

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