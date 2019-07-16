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Çavuşoğlu: S-400 sistemi NATO sistemlerine bir tehdit oluşturmuyor

16 Temmuz 2019

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ”Aldığımız S-400 sistemi NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma” dedi. Bakan Çavuşoğlu, AB’nin yaptırım kararına ilişkin ise ”Çok da ciddiye almaya gerek yok. Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) kesintilerini zaten daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler bizi etkileyecek şeyler değildir” ifadesini kullandı.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Üsküp’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Aldığımız S-400 sistemi NATO sistemlerine F-35 dahil bir tehdit oluşturmuyor. Tamamen bizim kontrolümüzde olacak bir sistemdir. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok. Zaten bitmiş bir anlaşma. Artık teslim süreci de başlamıştır.

AB’DEN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI

Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardımlar (IPA) kesintilerini zaten daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler bizi etkileyecek şeyler değildir. Bankaya tavsiye vermesi AB’nin başka bir çelişkisi. AB’nin bize ihtiyacı var. Aldıkları kararların uygulanmasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır.

”RUM KESİMİ AB’Yİ ARKASINA ALMASIN”

Türkiye’ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz’de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Rum kesimi de AB’yi arkasına almasın. Rum kesimini muhatabı KKTC’dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar.”

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