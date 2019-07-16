Ebru Gündeş, yıkıp geçti

GÜNDEŞ, BEYAZLAR İÇİNDE:

Kaya Palazzo Resort Hotel’de sahne alan Türkiye’nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, yeni repertuvarı ve güçlü orkestrasıyla konser alanını yıkıp geçti. Kostümünde beyaz rengi tercih eden Gündeş hem göze hem kulağa hitap etti

Türkiye’nin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, önceki akşam Girne’de hizmet veren Kaya Palazzo Resort Hotel’de sahne aldı. Ünlü sanatçı, yeni repertuvarı ve güçlü orkestrasıyla konser alanını yıkıp geçti. Kendine has sahne şovuyla herkesi büyüleyen Gündeş’in neşeli hali de dikkat çekti. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Gündeş, yaklaşık iki saat boyunca salonu dolduran yaklaşık 600 kişiye oturma yasağı koydu. Kostümünde beyaz rengi tercih eden Gündeş hem göze hem kulağa hitap etti. Kıyafetiyle de izleyenleri büyüleyen usta yorumcu, dakikalarca ayakta alkışlandı.