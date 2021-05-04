NASA yeni gezegen keşfini duyurdu: PDS 70b

NASA’nın yayımladığı açıklamada PDS 70b diye adlandırılan genç gezegenin “sadece” 5 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Hubble Uzay Teleskobu şimdiye kadar gözlemlediği en genç ötegezegeni tespit etti. Dünya’dan 379 ışıkyılı uzaklıkta bulunan gezegenin hâlâ büyümekte olduğu anlaşıldı.

Gezegenler, yıldızların çevresindeki toz ve gaz tabakasından oluşuyor; bu tabaka yoğunlaşarak yavaşça bir “top” halini alıyor. Hubble’ın tespit ettiği gezegen de Erboğa (Centaurus) takımyıldızının uzak bir noktasında yoğunlaşmaya devam ediyor.

NASA’nın yayımladığı açıklamada PDS 70b diye adlandırılan genç gezegenin “sadece” 5 milyon yaşında olduğu ifade edildi.

Halihazırda Güneş Sistemi’nin gaz devi Jüpiter kadar büyük boyutlara ulaşmış gezegen, yörüngesinde döndüğü genç yıldızdan kütle toplamaya devam ediyor.