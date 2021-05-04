KKTC’de 49’u yerel 60 pozitif vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 9502 olup, 49’u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Marmara-1/ Kanlıköy- 1 / Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Göçmenköy-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1

Girne

Girne Merkez-6/ Alsancak-1/ Ozanköy-3 / Karaoğlanoğlu-1 / Çatalköy-4

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Baykal-3 / Salamis Yolu-1/ Larnaka Yolu-2/ Maraş-1

Lefke

Lefke Merkez -1

4 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9502

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 74

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.017.584

Toplam Vaka Sayısı: 6463

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5841

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 590

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 487

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942