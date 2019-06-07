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NASA Uluslararası Uzay İstasyonu’nu turizme açıyor

7 Haziran 2019
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek turistleri böyle bir manzara karşılayacak

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 2020’den itibaren turizme açacağını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Direktör Vekili Robyn Gatens yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.

İlk parçası 1998’de yörüngeye fırlatılan UUİ’de 2011’den beri aralıksız olarak insanlar yaşıyor.

New York’ta konuşan NASA’nın finans yöneticisi Jeff DeWit, “Bu adım yeni maddi imkanlar sunuyor ve bu imkanları daha önce eşi benzeri olmayan bir şekilde pazarlamamamızı sağlıyor” dedi.

UUİ yeryüzünden 350 kilometre yukarda, saatte 28 bin kilometreden daha yüksek bir hızda dünyanın etrafında dönüyor.

Dünyanın etrafındaki dönüşünü 90 dakikada tamamlayan UUİ’de günde 16’şar kere gündoğumu ve günbatımı izlemek mümkün.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı Soyuz kapsülünde geçen yıl uzaya oksijen sızdıran bir delik fark edilmişti.

New York’ta konuşan NASA’nın finans yöneticisi Jeff DeWit, “Bu adım yeni maddi imkanlar sunuyor ve bu imkanları daha önce eşi benzeri olmayan bir şekilde pazarlamamamızı sağlıyor” dedi.

UUİ yeryüzünden 350 kilometre yukarda, saatte 28 bin kilometreden daha yüksek bir hızda dünyanın etrafında dönüyor.

Dünyanın etrafındaki dönüşünü 90 dakikada tamamlayan UUİ’de günde 16’şar kere gündoğumu ve günbatımı izlemek mümkün.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlı Soyuz kapsülünde geçen yıl uzaya oksijen sızdıran bir delik fark edilmişti.

İncelemelerin ardından deliğin üretim sırasında yanlışlıkla, uzayda insan eliyle veya bir mikro meteor çarpmasıyla meydana gelmiş olabileceği sonucuna varılmıştı.

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