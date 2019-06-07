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Google, Huawei ile çalışmak için ABD hükümetini karşısına aldı

7 Haziran 2019
Financial Times tarafından aktarılan bilgiye göre Google, Huawei ile çalışmak için ABD hükümetine baskı yapıyor ve Huawei yasağının ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylüyor.

Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya alması, insanlarda direkt olarak Huawei’nin bir çöküş yaşayacağı algısını oluşturdu ancak Huawei, Android ekosisteminin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ve Huawei telefonlardan Android işletim sistemini söküp atmak, Huawei kadar Google’a da büyük zararlar verecek.

Financial Times tarafından aktarılan bilgiye göre Google, Huawei’nin ticari kara listeden çıkarılması için ABD hükümetini sıkıştırıyor ve Huawei ile ABD tarafından onaylanmış lisanslar olmadan çalışmak istiyor. Google’a göre Huawei’nin ticari kara listede olması, ABD ulusal güvenliğini de tehdit ediyor.

Google, Huawei’nin ABD şirketleri ile iş birliği yapamamasının, Çinli şirketin bağımsız teknolojiler geliştirmesinin önünü açacağını düşünüyor. Bu da ABD’li şirketlerin sektördeki baskınlığını sonlandıracak. Zira Huawei ile başlayan bağımsızlaşma hareketi, ilerleyen dönemlerde diğer Çinli şirketleri de vurabilecek.

Google ayrıca Huawei’nin Android işletim sisteminin değiştirilmiş bir versiyonunu kullanması halinde güvenlik güncellemesi yayınlayamayacağını, Huawei telefonların ulusal güvenliği tehdit edeceğini belirtiyor. Bir başka deyişle Huawei’nin kendi yazılımını kullanan telefonlar, Android kullanan telefonlara göre casusluğa daha açık olacak.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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