Google, Huawei ile çalışmak için ABD hükümetini karşısına aldı

Financial Times tarafından aktarılan bilgiye göre Google, Huawei ile çalışmak için ABD hükümetine baskı yapıyor ve Huawei yasağının ulusal güvenliği tehdit ettiğini söylüyor.

Google’ın Huawei’nin Android lisansını askıya alması, insanlarda direkt olarak Huawei’nin bir çöküş yaşayacağı algısını oluşturdu ancak Huawei, Android ekosisteminin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi ve Huawei telefonlardan Android işletim sistemini söküp atmak, Huawei kadar Google’a da büyük zararlar verecek.

Financial Times tarafından aktarılan bilgiye göre Google, Huawei’nin ticari kara listeden çıkarılması için ABD hükümetini sıkıştırıyor ve Huawei ile ABD tarafından onaylanmış lisanslar olmadan çalışmak istiyor. Google’a göre Huawei’nin ticari kara listede olması, ABD ulusal güvenliğini de tehdit ediyor.

Google, Huawei’nin ABD şirketleri ile iş birliği yapamamasının, Çinli şirketin bağımsız teknolojiler geliştirmesinin önünü açacağını düşünüyor. Bu da ABD’li şirketlerin sektördeki baskınlığını sonlandıracak. Zira Huawei ile başlayan bağımsızlaşma hareketi, ilerleyen dönemlerde diğer Çinli şirketleri de vurabilecek.