PUBG’ye oyunun dengesini değiştirecek yeni özellikler ekleniyor

PUBG’nin sevilen haritası Erangel, aynı zamanda oyuna eklenen ilk haritaydı. Oyunun çıkışından itibaren çeşitli değişikliklere gidilmiş olan haritada, yine değişikliklere gidilecek.

Oyunun başyapımcısı TS Jang, Mart ayından beri üzerinde çalıştıkları güncellemeyle, oyuncuların bildiği ve sevdiği Erangel’i olabildiğince özüne bağlı kalarak yeniden dizayn ettiklerini söyledi.

Oyuna eklenecek yeni özelliklerden de bahseden Jang, yayınlanan bir videoda güncellemenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

Eklenecek özelliklerden bazıları yapıların kenarlarına tutunma, silah dengelerinde değişiklikler ve yeni araçlar olacak. Aynı zamanda yeni bir Survivor Pass başlatacaklarını açıklayan Jang, güncellemeleri belirli aralıklarla yayınlayacaklarını söyledi.