PUBG’ye oyunun dengesini değiştirecek yeni özellikler ekleniyor

Oyunun başyapımcısı TS Jang, Mart ayından beri üzerinde çalıştıkları güncellemeyle, oyuncuların bildiği ve sevdiği Erangel’i olabildiğince özüne bağlı kalarak yeniden dizayn ettiklerini söyledi.
Oyuna eklenecek yeni özelliklerden de bahseden Jang, yayınlanan bir videoda güncellemenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.
Eklenecek özelliklerden bazıları yapıların kenarlarına tutunma, silah dengelerinde değişiklikler ve yeni araçlar olacak. Aynı zamanda yeni bir Survivor Pass başlatacaklarını açıklayan Jang, güncellemeleri belirli aralıklarla yayınlayacaklarını söyledi.
Erangel’deki değişiklikler PC test sunucularında görücüye çıkacak. Test sunucuları Türkiye saatiyle 7 Haziran 2019 06.00’da faaliyete başlayacak. 8 Haziran’a kadar yalnızca PUBG resmi partnerleri odalar açabilecek, ama bu odalara tüm oyuncular katılabilecek. 8 Haziran’dan sonra topluluk maçları yapılabilecek ve test sırasında yalnızca ‘squad’ modu oynanabilir olacak.
PUBG 4. Sezon bu ay içerisinde başlayacak.