NASA, Messier 90 galaksisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını yayımladı

Geçtiğimiz günlerde NASA, Messier 90 galaksisinin fotoğrafını yayımladı. Yayımlanan fotoğraf oldukça etkileyici.

Birçok galaksi, bizim galaksimiz olan Samanyolu’ndan gittikçe uzaklaşıyor. Elbet bazı istisnalar mevcut.

Bu konu hakkında Messier 90 galaksisini ele alabiliriz. Samanyolu’na doğru hareket eden birkaç galaksiden biri. Geçtiğimiz günlerde NASA, bu galaksinin etkileyici bir fotoğrafını yayımladı. Buradan tam boyutlu halini görebilirsiniz.

Evren genişledikçe birçok galaksi Samanyolu’ndan daha da uzaklaşıyor. Uzaklaşan galaksiler, kırmızıya kayma (Redshift) olarak bilinen bir fenomen oluşturuyor ve spektrumun kırmızı tarafında görünüyor. Messier 90, bize yaklaşırken ışığın frekansını sıkıştırıyor ve bu sayede maviye kayma (Blueshift) olarak bilinen bir fenomen oluşturup spektrumun mavi tarafına yaklaşıyor.

Messier 90’ın bir parçası olduğu Başak kümesi bizden uzaklaşıyor. Bunun aksine Messier 90 diğer galaksilerden daha hızlı hareket ederek Samanyolu’na doğru yaklaşıyor. Kümenin devasa kütlesi bazı galaksilerin çok yüksek hızlara çıkmasını sağlıyor.