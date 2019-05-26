Jüpiter’in büyük manyetik alanının zamanla genişlediği keşfedildi

Jüpiter’in Juno ve önceki görevlerinden elde edilen veriler karşılaştırıldığında Jüpiter’in muazzam büyüklükteki manyetik alanının genişlediği keşfedildi.

Jüpiter’in Juno misyonunun amacı sadece güzel görüntüler yakalamak değil. Juno, aynı zamanda gezegenin sıra dışı manyetik alanın atmosferi ile nasıl etkileşime girdiği hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarıyor.

Jüpiter, Güneş Sistemi’mizdeki en güçlü manyetik alana sahip. Bu, Dünya’nın 18.000 katı büyüklüğünde. Son derece büyük olan bu manyetik alan, gezegenden güneşe doğru yedi milyon kilometre uzuyor. Bilim insanları, bu alanın zamanla seküler varyasyon adı verilen bir etkiyle değiştiğini keşfetti.

San Antonio Güneybatı Araştırma Enstitüsünden Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, keşifle ilgili yaptığı açıklamada “Bu keşif, ancak Juno’nun son derece hassas bilimsel cihazlar ve Juno’nun yörüngesinin eşsiz doğası sayesinde gerçekleşti” diyor.

Araştırmacılar, Juno tarafından toplanan verileri önceki Jüpiter misyonlarından gelen verilerle karşılaştırdılar ve manyetik alanda küçük farklılıklar buldular. Harvard Üniversitesi’nden Juno bilimci Dr. Kimee Moore “Kırk yıldan uzun bir süredir sahip olduğumuz temel yakın çekim gözlemleri, bize Jüpiter’in manyetik alanının gerçekten zaman içinde değiştiğini doğrulamak için yeterli veri sağladı” dedi.

Ekip, manyetik alan ile gezegenin atmosferi arasındaki etkileşimler nedeniyle seküler varyasyonun olabileceğine inanıyor. Jüpiter, yüzeyden 3000 kilometreye kadar inen güçlü atmosferik rüzgarlara sahip. Bu noktada gezegenin maddesi, gazdan likit metale değişiyor. Bu rüzgarların manyetik alanları zamanla değiştirerek uzattığı ve taşıdığı düşünülüyor.

Özellikle öne çıkan bir varyasyon alanı, ekvatorun yakınındaki güçlü yerel manyetik alanlara sahip olan Büyük Mavi Nokta. Bu noktada kuvvetli rüzgarlar bulunuyor ve bu da büyük değişimler yaratıyor.