NASA, dünya yörüngesini ticarileştirerek uzay maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor

NASA Başkanı Jim Bridenstine, katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklama ile NASA’nın uzay araştırmalarındaki masraflarını azaltması için uzay yörüngesinde ticari iş birlikleri yapabileceklerini açıkladı.

Washington DC’deki 2019 Uluslararası Astronomi Kongresi‘ndeki sunumunda NASA Başkanı Jim Bridenstine, ajansın Artemis‘in Ay’a ve ardından Mars’a gitme misyonuyla ilgili planlardan bahsetti. NASA’nın bu yeni insanlı uzay araştırmaları dönemi için nasıl bir bütçe planlaması olduğunu da açıklayan Bridenstine, uzay ajansının maliyetlerini düşürmek için yörüngeyi ticarileştirebileceklerini belirtti.

Bridenstein, “2024 misyonunun amacı, astronotların her zamankinden daha uzun bir süre Ay’da kalmalarını ve bulunan kaynakları kullanarak misyonun yeni bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlamak” açıklamasında bulundu. Tabii ki insanları uzaya göndermek, özellikle onları daha önce seyahat ettiğinden daha uzağa götürmeye çalışıldığında pahalı olacaktır. NASA, hedeflerine ulaşmak için ticari şirketlerle ortaklıklar kurmayı ve daha fazla ticari etkinliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve yaklaşmakta olan ticari ekip programı için ikmal görevi gibi ticari alan programlarına sahip olmaya devam ediyor. Ajans, bu programları, özellikle de Uluslararası Uzay İstasyonu’nun bulunduğu düşük yörüngedeki ticari programları, genişletmek istiyor.

Bu yılın başlarında NASA, ISS’nin 2020 gibi erken bir zamanda uzay turistlerini kabul etmeye başlayacağını açıkladığında bazı tartışmalar ortaya çıkmıştı. Birtakım uzmanlar, NASA’nın kendisini özel şirketlerle rekabete sokabileceği konusunda endişelerini dile getirmişti ancak Bridenstine böyle düşünmüyor. Bridenstine’e göre NASA, sadece bir müşteri olmak istiyor. NASA, yörüngede yetişkin kök hücrelerini kullanarak organların 3D baskısı veya biyoloji/tıp projeleri üzerinde çalışmak istiyor. Bilindiği gibi bu çalışmalar Dünya’da gerçekleştirilemiyor ancak yörüngedeki düşük yer çekimi sayesinde bazı işlem mümkün oluyor.

Ticari programların çoğalmasıyla NASA için maliyetler düşebilir. Bu ticari programların bir örneği VIPER aracının teslimatı olacak. VIPER, NASA tarafından inşa edilecek ancak özel bir şirket tarafından desteklenecek.