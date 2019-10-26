İngiltere’de içinde 39 cesedin bulunduğu TIR’da öldüğü düşünülen Vietnamlı: ‘Ölüyorum, nefes alamıyorum, çok üzgünüm’

İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde içinde 39 cesedin bulunduğu TIR’la ilgili soruşturma kapsamında polis dört şüpheliyi sorgularken, TIR’ın içinde İngiltere’ye geçmeye çalışanların birçoğunun Vietnamlı olabileceği belirtiliyor.

Essex Polisi ilk incelemeler sonunda tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğu tespitinde bulunmuştu. Ama Vietnamlıları temsil eden kuruluşlar ve Vietnamlı aileler TIR’dakilerin çocuğunun yakınları olabileceğini söylüyor.

26 yaşındaki Vietnamlı Pham Thi Tra My da TIR’da öldüğü düşünülen Vietnamlılardan biri.

Pham Thi Tra My, Salı günü ailesine cep telefonundan attığı mesajlarda nefes alamadığını söylemişti.

Tra My’den alınan son mesaj, Salı günü TIR, Belçika’nın Zeebrugge limanına varmadan iki saat önce, yani İngiltere saatiyle 22.30’daydı.

Tra My mesajında “Anne, baba, yurt dışına çıkışım başarısız olduğu için gerçekten, gerçekten çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Anne, baba sizi çok seviyorum. Çok üzgünüm Anne” yazdı.

BBC’nin konuştuğu Tra My’ın ağabeyi Pham Ngoc Tuan, kız kardeşinden o günden sonra hiç haber alınamadığını söyledi ve “Kardeşimin ailesinin yanına dönebilmesi için İngiliz polisinin soruşturmaya yardım etmesini istiyorum” dedi.

Ağabey Ngoc Tuan, kız kardeşinin İngiltere’ye getirilebilmesi için 30.000 sterlinlik ücretin bir kısmının insan kaçakçılarına ödendiğini söyledi ve kardeşinin son olarak Belçika’da olduğuna dair bilgi edindiklerini ifade etti.

BBC’ye konuşan Ngoc Tuan, kardeşinin İngiltere yolculuğunun 3 Ekim’de başladığını ve yola çıkmadan önce ailesine, ‘aracılar izin vermediği için kendisini aramamaları gerektiğini’ söylediğini anlattı.

Ağabey, “Önce Çin’e uçtu, birkaç gün orada kaldı sonra Fransa’ya gitti. Aslında her vardığı yerde bizi aradı. İngiltere sınırını ilk olarak 19 Ekim’de geçmeye çalıştı ama yakalandı ve geri döndü. Ama hangi limandı tam emin değilim” dedi.

Kaçakçılar ücretleri geri ödedi

İnsan kaçakçılarının kendilerine ödenen ücretin bir kısmının bazı ailelere iade edildiği belirtiliyor.

Vietnamlı 20 yaşındaki Nguyen Dinh Luong’ın da 39 kurbandan biri olduğu düşünülüyor.

BBC’nin elde ettiği bilgilere göre 26 yaşındaki Vietnamlı bir erkek ve 19 yaşındaki Vietnamlı bir kadın da kayıplar arasında.

19 yaşındaki Vietnamlı kadının ağabeyi, kardeşinin, Salı günü Belçika yerel saatiyle sabah 07.20’de kendisini aradığını anlattı. Kardeşi bir konteynıra bindirildiğini ve fark edilmemek için telefonunu kapattığını söyledi.

Ağabey o tarihten itibaren kardeşinden hiç haber alamadı.

Ağabey, gece yarısı insan kaçakçıların ödenen parayı aileye geri iade ettiğini söyledi. 26 yaşındaki Vietnamlı erkeğin ailesi de ödenen parayı geri aldıklarını anlattı.

İngiltere’de Vietnamlıların temsil eden VietHome adlı kuruluş da, TIR’ın bulunduğu günden bu yana yaklaşık 20 kişinin kayıp olduğuna dair fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

Kuruluş, kayıp haberlerinin Çarşamba günü gelmeye başladığını ve kaybolanların yaş aralığının 15 ila 45 arasında değiştiğini söyledi.

Vietnam’ın Londra Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Perşembe gününden bu yana Essex Polisi ile işbirliği içinde oldukları belirtildi.

Çin’in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming de Çin’in ‘insan kaçakçılığına karşı sert ve etkin önlemler aldıklarını’ ifade etti.

Büyükelçi, uluslararası topluma seslenip ‘insan kaçakçılığı suçuna karşı işbirliğinin artırılması’ çağrısında bulundu.

Soruşturma ne aşamada?

Polis, olayla ilgili dört kişinin sorgusuna devam ediyor.

Cuma günü Stansted Havalimanı’nda yakalanan 48 yaşındaki bir kişi ‘adam öldürme ve insan kaçakçılığı’ suçundan gözaltına alındı. Şüpheli’nin Kuzey İrlanda’dan olduğu belirtildi.

Warrington’da gözaltına alınan 38 yaşındaki bir kadın ve bir erkek de aynı suçlamalarla karşı karşıya. Polis, bu iki şüphelinin evinde incelemelerde bulundu.

25 yaşındaki TIR şoförü Mo Robinson da Çarşamba gününden bu yana ‘adam öldürme’ suçundan gözaltında. Robinson’un sorgu süesi de uzatıldı.

TIR ne zaman bulunmuştu?

Essex’teki Grays Waterglade Sanayi Parkı’nda 23 Ekim tarihinde içinde 39 cesedin bulunduğu bir TIR bulundu. 31’inin erkek, 8’inin de kadın olduğu kurbanların cesetleri TIR’ın buzdolabı bölümündeydi.

Grays, Londra’nın yaklaşık 15 kilometre doğusunda yer alıyor. Tırın şoförünün limandan aldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilmediği, Waterglade’e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.