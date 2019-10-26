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Ay yüzeyinde su arayacak NASA robotu: VIPER

26 Ekim 2019

NASA’nın Artemis görevi kapsamında geliştirdiği VIPER isimli araç, Ay yüzeyinde su buzları bulmaya çalışacak. VIPER, Ay yüzeyinde su bulabilmek için Ay’ın güneyindeki derin yerlerde gezinecek ve bulabildiği suyun ne kadar elverişli olduğunu test edecek.

NASA, 2024 yılına kadar ABD’yi tekrardan Ay yüzeyine çıkartmak için Artemis görevini başlattı. Bu görev kapsamında yardımcı bir robot üretmeye başlayan NASA, bu robota VIPER ismini verdi. VIPER, Ay’ın güney kısımlarına gönderilecek ve bu kısımda su buzulları arayacak. Bu görev, insanlığın Ay yüzeyini tanıması için büyük bir adım olacak.

VIPER, gönderildiği yerde su buzulları bulabilirse 2024 yılında Ay’a gönderilmesi planlanan astronotlar bu bölgeye gidecek. VIPER’ın görevi 2022 yılının aralık ayında başlayacak ve araç, 100 gün boyunca veri toplayacak. Bu veriler, önümüzdeki 4 sene içerisinde gerçekleşmesi beklenen insanlı Ay görevleri için oldukça önemli.

Veriler, Ay üzerinde milyonlarca yıllık su buzları olduğunu belirtiyor:

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) gibi uzay araçlarından alınan bilgilere göre Ay yüzeyinde birçok su buzulu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu buz birikintilerinin milyonlarca ton olduğu ve milyonlarca yıl boyunca durduğu düşünülüyor. NASA, bu bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek için VIPER isimli uzay aracını üretti ve 2022’de bu aracı uzaya göndermeyi düşünüyor.

VIPER görevinin proje yöneticisi Daniel Andrews, “Uzayda yaşamanın anahtarı su. Aynı burada olduğu gibi” açıklamasını yaparak bu görevin onlar için ne kadar önemli olduğunu belirtti. Bir başka röportajda “10 yıldır Ay yüzeyinde su buzulları olduğunu biliyorduk. Asıl soru, bu su kaynaklarının orada yaşamak için yeterli olup olmadığı” açıklamasını yapan Daniel, bu soruların çözümünün VIPER ile mümkün olabileceğini belirtti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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