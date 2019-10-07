NASA, Ay’ın haritasını paylaştı

NASA uzay çalışmaları ile galaksimizi aydınlatmaya devam ediyor. Daha önce Ay’da ülke kurmak için harekete geçen NASA bu kez de Ay’ın haritası ile ilgili bir paylaşımda bulundu. NASA Ay haritası için iki farklı araç kullanıldı.

10 yıldan uzun süredir Ay’ın etrafında dolaşan uzay aracı, üzerindeki kamera ve altimetre ile yüzeyin hem fotoğrafını çekti hem de topografisini çıkardı.

NASA Ay haritası çıkardı! İşte Ay’ın haritası

Ay’ın etrafında 10 yıldan uzun süredir dönen Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracı, bu dönüş sırasında birçok fotoğraf ve veri topladı. LRO’daki kameralar 10 yıl boyunca hem fotoğraflama hem de ölçümler yaptı. Bunların sonucunda ortaya Ay’ın 3 boyutlu haritası çıktı. Özellikle görsel sanatçılar için kullanılabilir olan bu harita yalnızca sanatlar için değil, dünyalı birçok kişi için oldukça heyecan verici.

LRO, Ay’ın yüzeyindeki verileri yakalamak için multispektral bir kamera ve bir lazer altimetre kullanıyor. Kamera, konumuna bağlı olarak Ay’ın farklı kısımlarının görüntülerini çekerken, altimetre yüzeyin topolojisini çıkarıyor. Ortaya çıkan harita bir kürenin etrafına sarıldığında ise ortaya sanal bir topografik küre çıkıyor.

NASA’da çalışan Ernie Wright ve Noah Petro isimli bir bilim insanı tarafından oluşturulan 3 boyutlu haritada yükseklikleri göstermek için daha koyu renklerden faydalanıldı. Bu harita sayesinde, yalnızca tek renk ve pürüzsüz görünen Ay’ın gerçek yapısı görülmüş oldu.