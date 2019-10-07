Kim Kardashian bir mahkumu daha kurtardı

Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulunarak müebbet hapis cezası alan bir mahkumun serbest bırakılmasını sağladı. Ünlü reality show yıldızı, daha önce de pek çok mahkum için Trump’la görüşmüştü.

ABD’lli reality show yıldızı Kim Kardashian, bir mahkumun daha serbest bırakılmasını sağladı. Kardashian, 1997’de 16 yaşındayken cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Momolu Stewart’ın salıverilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulunmuştu.

Daha önce, şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve 21 yıldır içeride olan beş çocuk annesi mahkum Alice Marie Johnson’ın affedilmesi için Donald Trump’la görüşen Kim Kardashian’ın birçok kişinin daha serbest kalmasını sağladığı biliniyor.

Kardashian, yasal yolları izleyerek bugüne dek 17 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

Kardashian’ın avukatlar aracılığıyla ve federal hapishanelerdeki müebbet hapis mahkumları için oluşturulan First Step Act isimli reform grubu ile söz konusu kişileri kurtardığı öğrenildi. Beyaz Saray’a giderek Trump’la birebir görüşen Kardashian için, Donald Trump’ı desteklemesiyle bilinen eşi Kanye West’in devreye girip görüşmelere yardım ettiği biliniyor. ABD’nin en ünlü avukatlarından biri olan ve O.J. Simpson’ın avukatlığını üstlenmesiyler hafızalarda yer edinen Robert Kardashian’ın kızı olan Kim Kardashian, şu sıralar hukuk eğitimi alıyor ve 2022’de avukatlık sınavına girecek.