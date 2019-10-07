Efsane ‘Göçmen’ düştü: 4-1

Süper Lig’de oynanan 4.hafta karşılaşmasında Çetinkaya’yı farklı yenen Göçmenköy 3 puanı alırken Efsane henüz puanla tanışamadı

GÖÇMEN FARKLI KAZANDI: Süper Lig’in 4.haftasında Çetinkaya’yı konuk eden Göçmenköy Erkan, Joseph, Okoli ve Kadir’in golleriyle rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Çetinkaya’nın tek golü Toykan’dan geldi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Mustafa Torun

Göçmenköy 4 – 1 Çetinkaya

1.Ozan Moroğlu 1.Kani Çeliker

21.Kemal Uçaner 33.Serkan Önet

(Dk.72 Erin) 2.Tunç Özgürgün

4.Lawal Murtadah (Dk.67 cemal)

6.Reşit Erişik 7.Hakan Karacaoğlu

8.Neval Esengül (Dk.80 Ali)

11.Ahmet Coşkun 9.Çağdaş Arslan

19.John Okolı 10.Herve Amanı

20.Joseph Obıdıaso 11.Mustafa Yaşınses

22.Ömer Engin Gül 16.Doğukan Demirman

(Dk.88 Salih) 19.Allen Assogba

77.Rahmi Çelik 20.Toykan Hacet

99.Fikret Yağcıoğlu (Dk.62 Ümitcan)

(Dk.75 Kadir) 90.Mathew Bonıface

Goller:

Dk.10 Neval Esengül Dk.32 Toykan Hacet (P)

Dk.21 Joseph Obidiaso

Dk.41 John Okoli (P)

Dk.90 Kadir Çetinkaya

K-Pet Süper Ligt’in 4.haftasında 2 başkent ekibi karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi 4-1 kazandı.

10.dakikada Erkan’ın golüyle Göçmenköy 1-0 öne geçti. 21.dakikada Joseph farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 32.dakikada Rahmi’nin ceza sahası içerisinde Amani’yi düşürmesiyle hakem penaltıyı verdi ve atışı kullanan Toykan golü kaydederek skoru 2-1’e getirdi. 41.dakikada gelişen Göçmenköy atağında ceza sahası içerisinde Allen elle oynayınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. John Okoli atışı gole çevirdi ve Göçmenköy’ü 3-1 öne geçirdi. İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrenin sonunda 90.dakikada oyuna sonradan giren Kadir maçın skorunu da belirledi ve Göçmenköy sahadan 4-1 galip ayrıldı.