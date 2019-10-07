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Demek ki transfer önemliymiş!

7 Ekim 2019
Ahmet Özsoy

Ahmet ÖZSOY

 

Süper Lig’e bu sezon yükselen Göçmenköy dün Çetinkaya karşısında 4-1 galip geldi ve puanını 7’ye yükseltti. Çetinkaya ise oynadığı dördüncü maçından da puansız ayrıldı.

Çetinkaya geçtiğimiz hafta 4-1 kaybedilen MTG maçı sonrası hakem Utku Hamamcıoğlu’nu topa tutmuştu, federasyona rest çeken bir açıklama yaparak bir daha Hamamcıoğlu maçlarına tayin edilirse takımı ligden çekeceklerini söylemişlerdi.

Çetinkaya dün Göçmenköy karşısında da 4-1 mağlup olurken, özellikle Göçmenköy’ün ikinci golünde topun oyun alanı dışından geldiği iddiaları ve tartışmaları ile geçen maç için de böyle bir açıklama gelir mi merak ediyorum.

Peki Çetinkaya bundan sonraki maçlarında ne yapacak? Her hakem hatasında “biz bu hakemi istemeyiz. Maçımıza tayin ederseniz ligden çekiliriz” mi diyecek? Utku Hamamcıoğlu yüksek okulda İngilizce öğretmeni, Osman Özpaşa İlkokulda öğretmen. Bu adamlar suçlanır ve eleştirilirken Çetinkaya kendini eleştiriyor mu?

Teknik Direktör Derviş Kolcu transfer sezonu Remzi’yi istedi Remzi antrenmanlara da geldi kulüp transferi bitiremedi. Kolcu Esin Sonay’ı istedi Esin kulübe kadar geldi anlaşma sağladı kulüpte imzayı attırdı Esin Gönyeli’ye gitti. Kolcu Mahmut’u istedi, Mahmut da antrenmana indi ve sanırım Mahmut’u da alamadılar. E yabancılar da ayni oldu. Sezon başlamasına 2 gün kala yabancılar da değişti.

Evet maddi kaynak sorunu var, kriz ortamı malum. Başkan Dizdarlı büyük sorumlulukla görevi aldı ve yürütüyor. Ama transfer de önemli. Göçmenköy’e karşı ne rüzgara karşı ne rüzgar arkada iken üstün olamadılar. Baskı kurdular, golü de arzuladılar ama son paslar ve son vuruşlarda becerikli olamadılar.

Peki Göçmenköy ne yaptı? Yeni transferleri savunmada Lawal ve Rahmi tüm topları topladı. Yine yeni transferleri kaleci Ozan çok kritik kurtarışlar yaptı gole izin vermedi. Yine yeni transfer Neval sol kanatta çok iyi maç çıkardı. Yine yeni transfer Fiko ve Ahmet Coşkun orta alanda çok güzel top çevirdi pres yaptı alan kapattı. E forvetteki yeni transferler Okoli ve Joseph da gollere imza attı.

Demek ki transferler önemliymiş!

Sonuçta Çetinkaya 4 maçta 4 yenilgi ile haftayı kapatsa da ben Çetinkaya’nın Derviş Kolcu ile puan veya puanlar toplamaya başlayacağına inanıyorum. Ancak sezonun ikinci devresinde forvette ve orta sahanın göbeğinde oyuncu değişikliğe gidilmesi şart gibi…

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