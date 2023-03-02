Narkotikten Lefkoşa,Girne ve Ercan’da operasyon

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 01.03.2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından

Lefkoşa, Girne ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonları

kapsamında; toplam 344 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 150 gram ağırlığında

kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü

uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap, içerisinde tütün ile karışık

hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu

madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine

inanılan 7,545 TL ile 950 Euro nakit para ele geçirilmiştir.

Operasyonlar kapsamında, B.İ.K(E-24), M.B.(E-22), D.O.(K-19), A.G.(E-20), M.C.S.

(E-24), İ.H.K.(E-21), P.N.U.(E-28), Y.A.(E-21) ve E.T.(E-35) tutuklanmıştır. Soruşturma devam

etmektedir.

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