Narkotikten Lefkoşa,Girne ve Ercan'da operasyon - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Narkotikten Lefkoşa,Girne ve Ercan’da operasyon

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 01.03.2023 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından
Lefkoşa, Girne ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonları
kapsamında; toplam 344 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 150 gram ağırlığında
kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü
uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap, içerisinde tütün ile karışık
hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu
madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine
inanılan 7,545 TL ile 950 Euro nakit para ele geçirilmiştir.
Operasyonlar kapsamında, B.İ.K(E-24), M.B.(E-22), D.O.(K-19), A.G.(E-20), M.C.S.
(E-24), İ.H.K.(E-21), P.N.U.(E-28), Y.A.(E-21) ve E.T.(E-35) tutuklanmıştır. Soruşturma devam
etmektedir.

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Tags:Narkotikoperasyon
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