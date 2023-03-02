KKTC Atletizm Federasyonu’na Avrupa Şampiyonası için resmi davet

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor.

Çok sayıda rekortmen, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcunun unvanlarını korumak ya da yeni rekorlar kırmak için mücadele edeceği Avrupa’nın salon atletizmindeki en önemli organizasyonuna KKTC Atletizm Federasyonu da başkanlık düzeyinde davet edildi.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında Türkiye’de düzenlenecek olan uluslararası organizasyonlara KKTC’nin de davet edilmesine bağlı olarak, Türkiye Atletizm Federasyonu, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’ya resmi davet gönderdi.

Resmi davet üzerine KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile birlikte yönetim kurulu üyesi Berk Tuna bugün başlayacak şampiyonaya katılmak üzere bu sabah adadan ayrıldı.

47 ülkeden 593 sporcunun yarışacağı organizasyonda KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı Avrupa ülkelerinin temsilcileri ile birlikte görüşme fırsatı bularak ikili ilişkilerin arttırılması noktasında önemli girişimler yapacak.