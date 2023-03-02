BTM Kurulu kararları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Şubat tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ferdi Can Köse (Mehmetçik) 1 Maç
Zeki Taçsoy (Vadili) 2 Maç
Özel Yemenicioğlu (Gülgün Süt Düzova) 3 Maç
Halil İbrahim Akhan (Gülgün Süt Düzova) 1 Maç
Ahmet Biçen (Ozanköy) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Taner Ateş (Vadili)
Yusuf Palaz (Ortaköy)
Emrah Zaghloul (Vadili)
Murat Erişik (Ozanköy)
Uğur Alparslan (Vadili)
Yakup Aslantürk (Karaoğlanoğlu)
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