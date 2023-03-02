BTM Kurulu kararları belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

BTM Kurulu kararları belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
BTM Kurulu kararları belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Şubat tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

 


KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ferdi Can Köse (Mehmetçik) 1 Maç

Zeki Taçsoy (Vadili) 2 Maç

Özel Yemenicioğlu (Gülgün Süt Düzova) 3 Maç

Halil İbrahim Akhan (Gülgün Süt Düzova) 1 Maç

Ahmet Biçen (Ozanköy) 2 Maç

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Taner Ateş (Vadili)

Yusuf Palaz (Ortaköy)

Emrah Zaghloul (Vadili)

Murat Erişik (Ozanköy)

Uğur Alparslan (Vadili)

Yakup Aslantürk (Karaoğlanoğlu)

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar