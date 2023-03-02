Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Borcu olan abonelerin elektriği pazartesi günü kesilecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
KIB-TEK ödenmemiş bakiyesi bulunanların elektrik enerjilerini kesti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan abonelerin elektriğinin pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerimizin elektrik enerjileri  6 Mart 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemelerini yapmalarını önemle rica ederiz” denildi.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu…
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar