Naimoğulları:İlk eylemimiz Cumhurbaşkanlığı önünde olacak

Mustafa Naimoğulları, Maliye Bakanlığı’na Perşembe gününe kadar süre verdiklerini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapan Naimoğluları, ‘tarihe geçeceksiniz, size yazıklar olsun’ dedi.

Naimoğulları’nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“İlk eylemimizi Perşembe gününden sonra Cumhurbaşkanlığı önünde yapacağız. Ülkeyi dışkıya boğacağız. Kamyonlarla Bakanlıklar önüne hayvan dışkısı dökeceğiz. Ancak da bizle dalga geçiyorsunuz. Tek derdiniz koltuğa kim oturacak. Üretici bitti. Geldiğimiz durum bu. Konuşma bitti artık. Hangi hayvancı bu fiyatlarla arpa alıp hayvanlarına yedirecek. Biz satarak ödeme yapmak istemiyoruz. Bu işi bırakacağız. Bu saatten sonra bu ülkede bütün halkın sesi olacağız. Durmak yok.”



Video/Fotoğraf: Ahmet İkidereli