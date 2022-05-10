Yeniboğaziçi’nde iş kazası

Yeniboğaziçi’ndeki bir inşaatta, 24 yaşındaki Zakrıa Zakı, monte için getirilen kapı camlarının üstüne düşmesi sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 10.30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam eden bir inşaata monte için getirilen kapı camları van araçtan indirilirken Zakrıa Zakı’nın (E-24) üzerine düştü.

Ağır şekilde yaralanan Zakı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.