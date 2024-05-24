Naimoğulları: Beni dava etsinler çok da umurumda değil

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi 5. gününde devam ediyor. Hükümetin İthal donmuş et kararının ardından araçlı eylem başlatan üreticiler bugün de Başbakanlık önünde.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemin devam ettiğini belirtti ve bugün sendikalarla bir araya gelerek, pazartesi yapılması planlanan genel grevin nasıl bir eylem şeklinde yapılacağının planlanacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in “İthal et gelecek ve fiyatı 400 TL’yi geçmeyecek” diyerek hükümetin geri adım atmayacağını söylemesinin ardından hayvan üreticileri ve sendikalar pazartesi günü genel grev kararı aldı.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları “Beni dava etsinler çok da umurumda değil. Sn. Kelle üreticiyi temsil etmiyor. Sn. Üstel bu halkı temsil etmiyor. Gerekeni nasıl ne şekilde yapacağımızı size açıklayacağız.” dedi.