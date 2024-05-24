LTB’den yol kapatma duyurusu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde devam eden elektrik kazısı (1.Etap) kapsamında 26 Mayıs Pazar günü Yenişehir trafik ışıklarında çalışma yapılacaktır.

Lefkoşa Türk Belediyesi gözetiminde yapılan çalışmalar gün boyu süreceğinden Atatürk Caddesi’nin her iki yönünden de Yenişehir trafik ışıklarına giriş yapılamayacaktır.

Çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin güzergah üzerindeki trafik işaret ve işaretçilere uymaları önemle rica olunur.