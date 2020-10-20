Nabız ölçümüne dayanan araştırmaya göre tüm zamanların en korkunç 10 filmi

Forbes‘un haberine göre, çalışmada ilk etapta, katılımcılara elektrot takılarak nabızları ölçüldü. Daha sonra, izleyicilerin her birine internetteki listelerde en çok puan alan 50 korku filmi gösterildi. Bu esnada nabızları tekrar takip edildi ve bütün verilerin ortalaması alındı.

Çalışmayı yürüten Daniel Clifford, amaçlarının türün severlerini film aramaktan kurtarıp onlara bilimsel olarak korkunçluğu kanıtlanmış filmleri sunmak olduğunu söyledi. Clifford şu ifadeleri kullandı:

Araştırmamız Science of Scare, insanları Amazon, Netflix ve Shudder gibi yayın platformlarında binlerce filmi aramaya harcadıkları zamandan kurtarmak için, şimdiye kadar yapılmış en bilimsel açıdan korkutucu filmleri bulmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Katılımcıların normal nabız ortalaması 65 BPM’ken (dakikadaki atım sayısı) 1. sıradaki Sinister’i izlerken bu oran yüzde 32 artışla 86 BPM’e yükseldi. Bu filmdeki izleyiciyi yerinden sıçratan sahnelerde tespit edilen en hızlı nabız 131 BPM olarak ölçüldü.

Insidious ortalama verilerde ikinci sırada bulunmasına rağmen tespit edilen en hızlı nabız 133 BPM’le bu filmde gerçekleşti.

Listedeki en korkunç 10 film şöyle:

Film sırasındaki ortalama nabız / En yüksek nabız

1. Lanet (Sinister) 86 BPM / 131 BPM

2. Ruhlar Seansı (Insidous) 86 BPM / 133 BPM

3. Korku Seansı (The Conjuring) 85 BPM / 129 BPM

4. Ayin (Hereditary) 83 BPM / 109 BPM

5. Paranormal Activity 82 BPM 127 BPM

6. Peşimdeki Şeytan (It Follows) 81 BPM / 93 BPM

7. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2) 80 BPM / 120 BPM

8. Karabasan (The Babadook) 80 BPM / 116 BPM

9. Cehenneme Bir Adım (The Descent) 79 BPM / 122 BPM

10. Ziyaret (The Visit) 79 BPM / 100 BPM