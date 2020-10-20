DSÖ’den Avrupa’ya “temaslıları karantinaya alma” tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Avrupa ülkeleri ve ABD’nin büyük bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısındaki endişe verici artışla mücadele etmek için dün yetkililere “temaslıları karantinaya almaları” tavsiyesinde bulundu.

Ryan, Cenevre’de haftada iki kez düzenlenen konferansta yaptığı açıklamadaşunları söyledi:

“Mevcut durumu iyileştirmek ve şu anki gerçekliği değiştirebilmek için gerekli olan, koronavirüsün yayılmasını engellemek için enfekte vakalar ile temas kuran herkesin gereken süre boyunca karantinaya alınmasını sağlamaktır.”

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı bilgilere göre “Bunun uygulandığını veya sistematik olarak hayata geçirildiğini sanmıyorum. Bu, vaka artışlarının ana nedenlerinden biridir” diyen Ryan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bazı Avrupa ülkelerinde temasları tespit etme süreci konusunda bir boşluk var. Bu ülkelerde kaydedilen Kovid-19 vakaları son iki hafta içinde çarpıcı bir şekilde arttı ve yetkilileri salgının yayılmasını durdurmak için bir dizi önlem almaya zorladı. DSÖ’nün Avrupa bölgesi üyelerinin yarısı (48 üye dahil) geçtiğimiz hafta Kovid-19 vaka sayısında yüzde 50 artış kaydetti.”

DSÖ’de görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove de mevcut durum karşısındaki şaşkınlığını dile getirdiği açıklamasında “İnsanlar koronavirüsün toplanmalar sonucu yayıldığını halen kavramadılar. Oysa bu durum en başından beri koronavirüsün en belirgin özelliği” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla alakalı yaptığı açıklamada “İnsanların yorgun olduğunu biliyorum. Ancak bu virüs eğer uyanık kalmazsak hızla yayılıp hastaneleri ve sağlık sistemlerini tehdit edebileceğini kanıtladı” uyarısında bulundu.

Kaynak: Independent Türkçe