Myanmar’da yeni bir yılan cinsi ve türü keşfedildi

1 Şubat’taki darbeyle çalkantılı günler geçiren Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’dan bilim camiasını heyecanlandıran bir haber geldi. Doğu Yangon Üniversitesi ve Almanya’daki Senckenberg Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları, Myanmar’ın en büyük bölgesindeki kampüsün yakınlarında buldukları sürüngenlerin, çamur yılanları diye bilinen Homalopsiade familyasına ait yeni bir cins ve tür olduğunu tespit etti.

Phys.org’un aktardığına göre, cinse Myanophis, türe de Myanophis thanlyinensis adı verildi. Cinsin adı Myanmar’ın kısaltılmış hali “Myan”dan ve Yunanca yılan anlamına gelen “Ophis”den geliyor. Türeyse yılanın bulunduğu şehir Thanlyin’in adı verildi.

Söz konusu ekipten Herpetolog Gunther Köhler keşiflerine dair “Saha çalışması esnasında kısa kuyruklu 4 birey topladık. Bu hayvanları bilinen herhangi bir çamur yılanı türüyle eşleştiremedik” dedi.

Zira analizler, bulunan sürüngenlerin çamur yılanı cinsleri Myrrophis ve Gyiophis’le yakından ilişkili olduğunu gösterse de bu canlılar farklıydı. Köhler sözlerine şöyle devam etti:

Nispeten kısa kuyrukları, pürüzsüz sırt pulları, ayrı nazal pulları, alışılmadık sayıdaki karın, sırt ve kuyruk pulları, iki loblu çiftleşme organı ve hemipenis bu bireylerin yeni bir cins ve tür olduğunu gösterdi. Türlerin dağılımı çok küçük olmalı. Aksi takdirde daha önce keşfedilirdi. Ekolojileri ve popülasyonları hakkında bilgi yok.

Yeni bir tür tanımlandığında, holotip denen hayvanın bir örneği gelecekteki araştırmalarda kullanılmak üzere saklanıyor. Myanophis thanlyinensis yılanlarında sürece ek olarak holotipin genom dizilimi incelendi. Bu sayede de Köhler ve arkadaşlarının tespiti doğrulandı.