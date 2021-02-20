Bilim insanları açıkladı: Yarasalar karanlıkta aşkı nasıl buluyor?

Çoğu canlı partner seçimi için görünüşe dikkat ediyor. Örneğin erkek kuşlar, dişilerin dikkatini çekmek için gösterişli tüylerini kullanıyor. Dişi aslanlarsa daha gür yeleli erkekleri tercih ediyor.

Peki gececil canlılardan yarasaların erkekleri, dişileri nasıl cezbediyor? Zira çoğu yarasa türü cinsel organları dışında ilk bakışta aynı gözüküyor.

Bilim insanları yaptıkları araştırmayla bilinen yarasa türlerinin yaklaşık yüzde 10’unun koku salgılayan bir yapıya sahip olduğunu tespit etti. Bu kokuların genellikle çiftleşme döneminde salgılandığına dikkat çekti.

Araştırma ekibinden, Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırmacı Mariana Munoz-Romo, yarasaların gececil olmasının ve uçuş özelliklerinin koku üreten bezlerle yan yana gelmesinin bu hayvanlarda keşfedilen koku yapılarında çeşitlilik sağladığını belirtti.

Araştırma, Munoz-Romo’nun Venezuela’daki güneyli uzun burunlu yarasayı (Leptonycteris curasoae) incelemesiyle başladı. Çünkü bu türdeki erkeklerin, çiftleşme döneminde salgılanan ve dişileri etkilediği düşünülen tükürük, dışkı, idrar ve/veya meni karışımından meydana gelen bir koku yaydığı keşfedildi.

İncelemelerine devam eden Munoz-Romo, Panama’daki saçak dudaklı yarasa (Trachops cirrhosus) erkeklerinin, çiftleşme döneminde kollarındaki kokulu kabuklardan gelen “parfümü” araştırdı. Dişi saçak dudaklı yarasaların, erkeklerin kollarındaki kokulu kabukların büyüklüğüne göre değerlendirme yaptığı da öne sürüldü.