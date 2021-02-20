Demir Çağı’na ait heykelcik, dönemin saç modasına dair ipucu verdi

Aslan yelesi saç kesimi tasvirli antik bir metal heykelcik bulan arkeologlar, Demir Çağı’nda yaşayan bazı Britanyalıların bu saç kesimini tercih etmiş olabileceğini öne sürdü.

5 cm’lik heykelciğin bir pişirme gerecinin sapında yer almış olduğu düşünülüyor. Nesne, kültürel mirası koruma kuruluşu National Trust’ın Cambridgeshire’daki Wimpole arazisinde, 2018’de çıkarılmıştı.

Şimdi temizlenip yeniden incelenen heykelcikteki saç kesimi belirgin şekilde ortaya çıktı: Tepe ve yanlar kısayken ense uzun bırakılmış. Figürün elinde de süs amaçlı bir tür gerdanlık olan tork bulunuyor.

Arkeologlar figürün aslen Kelt bereket tanrısı Cernunnos’u temsil ettiğini düşünmüştü ama an itibarıyla bunun isabetli olmadığı fikrindeler. Artık figürün bilinmeyen bir tanrıyı temsil edebileceğini düşünüyorlar.

National Trust arkeoloğu Shannon Hogan, şunları kaydetti:

Nesnenin kökeni MS 1. yüzyıla dayanıyor. Roma elişi olması muhtemel olmakla birlikte oval gözler gibi Keltlere özgü nitelikler taşıyor. Figürün saç kesimi ve bıyığı belirgin, bu da dönemin trendlerine veya bir ihtimal bu tanrı özelinde ‘tipik’ olan tasvirlere ışık tutabilir.

Nesne, Lamp Hill adı verilen bölgede 2018’de yürütülen üç aylık bir kazı esnasında bulunmuştu. Mekanın, yüzyıllar içinde çokça kez değişime uğramış, müreffeh bir yerleşim olduğu anlaşılırken MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında kullanıldığına işaret eden bulgulara rastlandı.

Uzmanlar, bölgede 3. yüzyıla dayanan tarımsal kullanım olduğuna dair bulgulara da rastlandığını belirtti.

Bağımsız arkeoloji kuruluşu Oxford East Archeology’den Chris Thatcher, şunları ekledi:

“Bu tip bulgular, Demir Çağı’nın en son dönemlerindeki estetik ve sembolizme nadir ve büyüleyici şekilde ışık tutuyor. Bu saç kesiminin dönemin tarzlarında ne kadar yaygın olduğu asla kesin olarak bilinemeyecek.

Bununla birlikte figürün elinde bir tork (bir statü göstergesi) tutması ve nesnenin ya ilaç ya da yazı tabletlerinde kullanılan balmumunu karıştırmak için kullanılan bir spatulanın sapını oluşturması nüfuz ve otoriteye işaret ediyor.

Figürün, yerel bir merkez olduğuna işaret eden başka birçok bulguyu içeren bir mekanda bulunmuş olması harika ve yerinde bir durum.”