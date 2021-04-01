Dünya
Myanmar’da darbe sonrası öldürülenlerin ‘en az 43’ü çocuk’
Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar’da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43’ünün çocuklar olduğunu söylüyor.
Myanmar’daki durumu “kabus” diye niteleyen kuruluş, öldürülenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çekiyor.
Yerel bir gözlem grubunun verdiği rakamlara göre, darbeyi protesto edenlere askerlerin yaptığı müdahalelerde şu ana kadar 536 kişi öldü.
Ordunun protestoları bastırma harekatı şiddetlenirken Birleşmiş Milletler’in (BM) Myanmar Büyükelçisi ülkenin her an “kan gölüne dönme” tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.