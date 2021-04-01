Myanmar’da darbe sonrası öldürülenlerin ‘en az 43’ü çocuk’

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar’da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43’ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Myanmar’daki durumu “kabus” diye niteleyen kuruluş, öldürülenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Yerel bir gözlem grubunun verdiği rakamlara göre, darbeyi protesto edenlere askerlerin yaptığı müdahalelerde şu ana kadar 536 kişi öldü.