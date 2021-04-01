Dünya

AB’nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

1 Nisan 2021
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Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz günlerde kabul edilen ‘Aşı pasaportu’ ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada AB ülkelerinin aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi.





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1 Nisan 2021




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