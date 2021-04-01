Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya Bayramı öncesinde yayımladığı video mesajında, insanların davranışlarıyla vaka sayılarının artmasının yavaşlatılabileceğini duyurdu.

Doktorların ve hemşirelerin salgının üçüncü dalgasında verdikleri mücadeleyi tek başına kazanamayacaklarına belirten Merkel, “Onları yalnız bırakmamalıyız, davranışlarımızla desteklemeliyiz” dedi.

“Nisandaki aşılama büyük adım olacak”

Salgınla mücadelede aşı ve testlerin yapılmasıyla iki önemli aracın ellerinde bulunduğunu vurgulayan Merkel, şunları söyledi:

“Nisandaki aşılama, bize büyük adımlar attıracak. Teslim edilen aşı miktarları sürekli artıyor ve aile hekimleri, Paskalyadan hemen sonra aşılmaya katılacak. Her hafta daha fazla milyonlarca insan korona hastalığına karşı güvenli ve oldukça etkili bir korumaya sahip olacak. Virüsü birlikte yeneceğiz.”