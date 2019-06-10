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Mutlu, bikinili paylaşımıyla parmak ısırttı

10 Haziran 2019

Türkiye’nin ünlü şarkıcısı Lerzan Mutlu’da deniz sezonunu açtı. Mutlu sosyal medyadan yaptığı bikinili paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

Havaların ısınmasıyla ünlü isimler de deniz sezonunu açtı. Yoğun iş temposuna ara veren ünlülerin bikinili paylaşımları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sezonu açtı

Kış boyunca yoğun maratonda çalışan ünlü isimler, yazın gelmesiyle kendilerini tatil mekanlarına attı. Yazı fırsat bilen ve bikinili paylaşım yapan ünlüler kervanına şarkıcı Lerzan Mutlu da katıldı.

Bikinili pozuyla yürek hoplattı

42 yaşındaki şarkıcı verdiği bikinili pozlarla bakanların yüreğini hoplattı. Mutlu’nun paylaşımına Seda Sayan ve Demet Akalın’dan övgü dolu yorum geldi.

 

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