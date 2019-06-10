Hande Yener, Girne’de “Kuş” olup kanatlandı

Türk Pop Müziği’nin kraliçesi Hande Yener, geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı “Kuş” adlı şarkısının tanıtımını önceki akşam Girne’de bulunan Chamada Club’ta gerçekleştirdi. Hande Yener gecece oğlu Çağıl Kulaçoğlu ile kabin başına geçerken etkinliğe sadece özel davetliler katıldı.

Söz ve müziği Altan Çetin’e ait olan “Kuş” şarkısının düzenlemesi Ümit Kuzer imzası taşıyor. Mix’i Martin Spencer, mastering’i Howie Weinberg tarafından yapılan şarkı, Devrim Karaoğlu imzalı remix versiyonuyla birlikte müzikseverlerin beğenisine sunulurken kısa zamanda en çok çalınan şarkıların başında geldi.

Fikri Karayel’i sahne davet etti

Hande Yener kendisini izlemeye gelen Kıbrıslı sanatçı Fikri Karayel’i sahne devet ederken birlikte sanatçın “Yol” şarkısını seslendirdi.

Yeni albüm çalışmasına başlası

Basının sorularını cevaplayan Hande Yener “Önümüzdeki yıl meslek hayatımda 20. Yıla özel bir albüm çalışmasına başladım bu albümde ise yepyeni besteci ve sanatçılarla çalışacağım dedi.