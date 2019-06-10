Ajda Pekkan’dan bayramlık eğlence

GİRNE’DE SAHNE ALDI:

Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan Girne’de sahne aldı. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle konuklarına unutamayacakları bir bayram gecesi yaşattı

Süperstar Ajda Pekkan bayram nedeniyle önceki akşam Girne’de bir hotelde sevenleriyle buluştu. Süperstar sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Süperstar Ajda Pekkan yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı ve şarkılarını sevenleriyle söyledi. Pekkan’a konserinde özel orkestrası ve dansçıları eşlik etti. Hayranlarına dolu dolu bir gece yaşatan ünlü sanatçının konserinden en çok konuşulan detay ise göz alıcı kıyafeti oldu. Özel tasarım mavi renklerden oluşan kıyafetiyle şıklığını yine ortaya koydu.



