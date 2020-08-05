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Müteahhitlerin eylemi sürüyor

5 Ağustos 2020
Müteahhiler eylemi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı önündeki eylemi devam ediyor.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birliğin 28 Temmuz tarihinden beridir sürdürdüğü eylemle ilgili açıklama yaptı.
Gürcafer, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Ersan Saner’in “Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmasını” önce Başbakan Ersin Tatar’a ardından da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ulaştırdığının bilgilerine geldiğini kaydetti.
“Hükümet ortağı tarafların plan üzerinde uzlaşması hususunda bir zemin olması veya olmaması eylemimizin seyrine ışık tutacaktır” diyen Gürcafer, hükümetten konuyla ilgili “bir ses, bir açıklama” beklediklerini belirtti.


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