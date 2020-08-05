Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

D\u00fcnya genelinde Covid-19 salg\u0131n\u0131 sebebiyle vaka say\u0131s\u0131 18 milyonu, hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 ise 704 bini a\u015ft\u0131. Covid-19 nedeniyle, son 24 saatte ABD\u2019de 625 Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'\u015fer ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \u00d6te yandan, rakamlar pandeminin ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana k\u00fcresel olarak son 24 saatte vir\u00fcs nedeniyle ortalama 5 bin 900 ki\u015finin, her 15 saniyede ise bir ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini g\u00f6steriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCovid-19 verilerinin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, d\u00fcnya genelinde vir\u00fcs nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 704 bin 438'e, vaka say\u0131s\u0131 18 milyon 708 bin 865'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte Reuters\u2019\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 hesaplamalara g\u00f6re, salg\u0131n\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan bu yana \u00a0her g\u00fcn r ortalama 5900, her saat 247, her 15 saniyede ise bir ki\u015fi Covid-19 nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiriyor.\r\n\r\nABD ve Latin Amerika \u00fclkeleri ise pandeminin merkez \u00fcs\u00fc\u00fc olmaya devam ediyor. Covid-19 kaynakl\u0131 bug\u00fcne kadar en fazla can kayb\u0131 159 bin 542 \u00f6l\u00fcmle ABD'de g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan, yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan'da 857 ve Meksika'da 857 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBREZ\u0130LYA\r\nBrezilya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n verilerine g\u00f6re, 1154 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesiyle \u00fclkedeki vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 95 bin 819\u2019a, vaka say\u0131s\u0131 da 51 bin 603 artarak 2 milyon 801 bin 921\u2019e y\u00fckseldi. Yakla\u015f\u0131k 46 milyon n\u00fcfuslu, \u00fclkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 575 bin 589 vaka ve 23 bin 702 vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmle \u00fclkenin salg\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen b\u00f6lgesi olarak \u00f6ne \u00e7\u0131k\u0131yor. Vir\u00fcsten iyile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 ise 1 milyon 970 bin 767 olarak kayda ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\nH\u0130ND\u0130STAN\r\nHindistan Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u00fclkede son 24 saatte 857 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle Covid-19'dan \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 39 bin 795'e \u00e7\u0131kt\u0131. Vaka say\u0131s\u0131 son 24 saatte 52 bin 509 artarak 1 milyon 908 bin 254'e ula\u015ft\u0131. \u00dclkede \u015fimdiye kadar vir\u00fcse rastlanan 1 milyon 282 bin 215 ki\u015fi iyile\u015fti.\r\n\r\n"Worldometer" internet sitesine g\u00f6re, Hindistan, "d\u00fcnyada en fazla vaka g\u00f6r\u00fclen 3'\u00fcnc\u00fc \u00fclke" konumunda bulunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMEKS\u0130KA\r\nMeksika Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n verilerine g\u00f6re, \u00fclkede son 24 saatte Covid-19 kaynakl\u0131 can kayb\u0131 857 artarak 48 bin 869\u2019a ula\u015ft\u0131. Meksika'da Kovid-19 vaka say\u0131s\u0131 6 bin 148 art\u0131\u015fla 449 bin 961\u2019e y\u00fckseldi. \u00dclkede bug\u00fcne kadar Kovid-19 tespit edilen 300 bin 254 ki\u015fi iyile\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMeksika'da Covid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin g\u00fcnl\u00fck say\u0131s\u0131 ilk kez 27 May\u0131s'ta 500'\u00fc a\u015fm\u0131\u015f, ilk vaka 28 \u015eubat'ta saptanm\u0131\u015f ve ilk \u00f6l\u00fcm ise 19 Mart'ta ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n