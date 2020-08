Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

Bununla birlikte Reuters’ın yaptığı hesaplamalara göre, salgının başlangıcından bu yana her gün r ortalama 5900, her saat 247, her 15 saniyede ise bir kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor.

ABD ve Latin Amerika ülkeleri ise pandeminin merkez üsüü olmaya devam ediyor. Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 159 bin 542 ölümle ABD’de görüldü.

Öte yandan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1154, Hindistan’da 857 ve Meksika’da 857 kişi hayatını kaybetti.