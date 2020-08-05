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Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

5 Ağustos 2020
dünya covid-19 vaka sayısı

Dünya genelinde Covid-19 salgını sebebiyle vaka sayısı 18 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 704 bini aştı. Covid-19 nedeniyle, son 24 saatte ABD’de 625 Brezilya’da 1154, Hindistan ve Meksika’da 857’şer kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, rakamlar pandeminin başlangıcından bu yana küresel olarak son 24 saatte virüs nedeniyle ortalama 5 bin 900 kişinin, her 15 saniyede ise bir kişinin yaşamını yitirdiğini gösteriyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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