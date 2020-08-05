Beyrut limanında çok şiddetli patlama: 100 can kaybı, 4 bine yakın yaralı

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı, yaralı sayısı 4 bine yaklaştı. Limandaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği açıklandı. Kentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Lübnan’daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada 100 can kaybı, 4 bine yakın yaralı olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Depoda daha sonra şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada. Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiğini, 4 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti. Hemen ardından bir açıklama yapan Lübnan Kızılhaçı Başkanı ise ölü sayısının 100’e ulaştığını ve enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise patlama nedeniyle Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan öldü.

Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği de yayınladığı yazılı açıklamada, patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını, büyükelçilik binasının da hasar gördüğünü bildirdi.

“2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ”

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’ndaki patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.

Avn’ın, Cumhurbaşkanlığına ait Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, herhangi bir güvenlik önemli alınmadan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıl boyunca bir depoda tutulmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.

Öte yandan Lübnan Emniyet Müdürü Abbas İbrahim, söz konusu amonyum nitratın Afrika’ya gönderilmek üzereyken limanda infilak ettiğini söyledi.

BEYRUT’TA OHAL İLAN EDİLDİ

Patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, Beyrut’ta 18 Ağustos’a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut’ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut’u felaket bölgesi ilan etmişti.

BAŞBAKAN DİYAB: HESAP SORULACAK

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, patlamayı “felaket” olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Patlama nedeniyle ülkede bir günlük “ulusal yas” ilan eden Diyab, yaptığı açıklamada, “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak” dedi.

Başbakan Diyab, 2014’ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti. Yaşananları “felaket” olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan’ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

2 TÜRK YARALANDI

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, yaşanan büyük patlamalar sonucu başkent Beyrut’un korkunç şekilde sarsıldığını belirterek, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının hasar gördüğünü ve o nedenle de oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Çakıl, ilk belirlemelere göre patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

ESKİ BAŞBAKAN HARİRİ’NİN EVİ DE HASAR GÖRDÜ

Patlamada olay bölgesine yakın bir noktada bulunan eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin de hasar gördüğü, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nde büyük hasar oluştu.