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Müteahhitler Birliği salı günü hükümetin istifası talebiyle eylem yapacak

24 Temmuz 2020
Cafer Gürcafer
Cafer Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, 28 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin, Hükümetin istifası olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) yapılan yazılı açıklamada, 21 Temmuz’da gerçekleştireceklerini duyurdukları ve yaşanan bazı gelişmeler üzerine erteledikleri büyük eylemi, 28 Temmuz Salı günü yapacakları belirtildi.

Toplanarak gelişmeleri değerlendiren KTİMB Yönetim Kurulu, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışmalarında verilen sözlerin tutulmaması üzerine ertelenen eylemi gerçekleştirme kararı üretti.

Birlik Yönetimi, gerçekleştirecekleri eylemde tek taleplerinin Hükümetin istifası olduğunu belirtti.


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