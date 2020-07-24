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İçişleri Bakanı Baybars, Vadili köyünü ziyaret etti

24 Temmuz 2020
Ayşegül Baybars Vadili

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bir süre önce başlattığı Mesarya ziyaretleri kapsamında Vadili’yi de ziyaret etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Baybars, Vadili’de Belediye Başkanı Mehmet Adahan’ı ziyaret ederek, bölge ve belediye hizmetleri hakkında bilgi aldı.
Belediye avlusunda toplanan vatandaşlarla sohbet ederek, gençlerin sorunlarını dinleyen Baybars, gençlerinin sorularını tek tek yanıtlayarak, yıllardır söz verilip yapılmayan işlerden vatandaşın haklı olarak siyaset kurumuna güveninin azaldığını gördüklerini ifade etti.
Uzun yıllardır plansız büyümenin ülkeye ve ülke insanına yaşattığı mağduriyetlerin ortada olduğunu belirten Baybars, bakanlık olarak görev süreleri boyunca halka verdikleri sözü tutmak için ortaya siyasi irade koyduklarını ve doğru bildikleri yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi.
Baybars’a Vadili ziyareti sırasında, HP Milletvekili Hasan Topal, Vadili Muhtarı Tüner Öksüzoğlu ve bürokratları eşlik etti.

Baybars: Bugün, dünün yanlış uygulamaları vatandaşımızın canını yakıyor

Vadili Belediye avlusunda gerçekleşen sohbet toplantısında ilk olarak Belediye Başkanı Mehmet Adahan açılış konuşması yaparak, Bakan Baybars’a ziyaretleri ve bölgeye göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. Ardından aslen Vadilili olan Mağusa Milletvekili Hasan Topal da bölgenin tarihi önemini anlatan bir konuşma yaparak, Baybars’ın Vadili köyündeki gençlerin sorunlarını dinlemek için geldiğini ve bunun da bölge insanını mutlu ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Baybars ise, konuşmasında “Bugün, dünün yanlış uygulamaları vatandaşımızın canını yakıyor. Bütün uğraşımız vatandaşımızın geleceğe umutla bakacağı, planlı büyüyen, adil ve güçlü bir ülke yaratarak, insanlarımızın yüzünün gülmesidir ”dedi.
Bakan Baybars, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.  Baybars “Vadili köyü gençlerinin daha önceki yıllardan kaynaklı kırsal kesim arsası hak sahipliği mağduriyetlerinin farkındayız, daha önceden hak sahiplikleri belirlenmesine rağmen son aşamada kırsal kesim arsalarını alamayan gençlerimizin büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum” dedi.
Baybars konuşmasında, esas hedeflerinin, Sosyal Konut yaparak vatandaşa altyapısı tamamlanmış konut vermek olduğunu fakat bazı yerlerde bunun gerçekleşmesi mümkün değilse tabi ki başka çözümler bulmaya çalıştıklarını belirtti.
Baybars, “Vadili gençlerinin kendi bölgelerinden göç etmeden, yaşamlarını kurmaları ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için gerekli adımları atacağız“ dedi. Bakan Baybars, Vadili Muhtarı Tüner Öksüzoğlu’nun bölge sorunlarının aşılması için azimle ve özveriyle çalıştığını, her zaman bakanlık ile istişare içerisinde bölge gençlerinin sorunlarını kendilerine ileterek görevini layıkıyla yaptığını ifade ederek kendisine teşekkür etti.

 


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