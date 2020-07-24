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Kovid-19’un hızla yayıldığı Bolivya’da ev ve sokaklarda 400’den fazla ceset bulundu

24 Temmuz 2020
Bolivya

Bolivya Suçla Mücadele Polisi, ülke genelinde yapılan ihbarlar neticesinde ev ve sokaklarda 400’den fazla ceset bulunduğunu açıkladı.

Polis, son 5 günde bulunan cesetlerin yüzde 85’inin koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ait olan kişiler olduğunu tespit etti.

Bolivya polisi, 15-20 Temmuz tarihleri arasında Koşabamba kentinde 191, La Paz’da141, Santa Cruz kentinde 68 ceset buldu.

Cesetlerin çoğunluğu, 61 bine ulaşan vaka sayısıyla ülke genelindeki vakaların yarısından fazlasını oluşturan doğu bölgesinde bulundu.

Yetkililer ayrıca ülkenin güneybatısındaki Botosi’de 11i güneydoğusundaki Çoyoysaka’da 9 cansız bedene rastladı.

Cesetlerin yüzde 85’inde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Salgın Ofisi’ne göre, La Paz ve Koşabamba’da Kovid-19’un hızla yayıldığını açıkladı.

11 milyon nüfuslu Bolivya’da bugüne kadar resmi olarak 2 bin 200 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte bin 778 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 64 bin 135 olarak kaydedildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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