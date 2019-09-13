BasketbolSpor

Mustafa Rıfkı resmen Soyer’de

13 Eylül 2019

Basketbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Soyerspor 2019-2020 sezonu idmanlarına başladı

RESMİ İMZAYI ATTI: Serbest transfer hakkı bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi kaptanı Mustafa Rıfkı dün Basketbol Federasyonu’nda transfer işlemlerini tamamlayarak Soyerspor’a transfer oldu

Basketbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Soyerspor 2019-2020 sezonu idmanlarına başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı tartan pistinde koç Ahmet Şahinsoy’un yönettiği idmana serbest transfer hakkı bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi kaptanı Mustafa Rıfkı dün Basketbol Federasyonu’nda transfer işlemlerini tamamlayarak Soyerspor’a transfer oldu

Bu arada geçtiğimiz sezon Göçmenköy forması giyen Nijeryalı Dijon da bu sezon Soyerspor’da yer alacak.

Hedef play-off

Soyerspor koçu Ahmet Şahinsoy yaptığı açıklamada yeni sezonda hedeflerinin play-off olduğunu açıkladı.

Şahinsoy, yabancı transfer çalışmalarına da devam edttiklerini belirterek, Galatasaray alt yapısından yetişen bir uzun ve Fenerbahçe’nin alt yapısında yer alan 2,02’lik bir isimle de görüşmeler devam ettiklerini söyledi.

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