Bahçeli’de ‘Enduro’ heyecanı yaşanacak

5 yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası dördünü yarışı, “KITMOK Bahçeli Downhill & Hllclimb Enduro Yarışı” yapılıyor

5 yarıştan oluşacak olan KKTC 2019 Enduro Şampiyonası dördünü yarışı, “KITMOK Bahçeli Downhill & Hllclimb Enduro Yarışı” pazar günü yapılıyor. Bahçeli Köyü’nde yapılacak yarışın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen KKTC 2019 Enduro Şampiyonası’nın dördüncü yarışı pazar günü Bahçeli Köyü’nde yapılıyor. Güven Sigorta ve Lungo Cafe’nin destekleriyle yapılacak yarış, tırmanma ve iniş anlamlarına gelen Hillclimb ve Donwhill şeklinde hazırlanan etabın biri antrenman olmak üzere 3 kez geçilmesiyle yapılacak. Toplamda 8 sınıfta mücadelelere sahne olacak yarışın kayıtları bugün saat 19.00’da tamamlanacak.Yarışın ise Pazar günü 16.00’da başlayıp 19.00’da tamamlanacağı açıklandı.