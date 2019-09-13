Spor

Bankalarda gol yağmuru

13 Eylül 2019

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecan devam ediyor.

Limasol rahat kazandı: 13-0

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvada önceki gün B Grubu’nda iki karşılaşma oynandı. Yapılan iki karşılaşmada fileler 24 kez havalandı.

İlk maçta Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası, Albank’ı 13-0’lık farklı skorla mağlup ederek, organizasyonda şu ana kadarki en farklı skoru elde etti.

Koopbank galibiyetle tanıştı: 9-2

İkinci mücadelede ise Koopbank ile Şeker Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 9-2’lik skorla galip ayrılan Koopbank, grubundaki ilk galibiyetini aldı.

 

B Grubu Puan Durumu

Takımlar                                 O         G         B          M        A          Y          Av.       P

1-L.T. Koop. Bankası               2          2          0          0          16        0          16        6

2-KKTC Mer.Bankası              1          1          0          0          11        3          8          3

3-Koopbank                            2          1          0          1          9          5          4          3

4-Şekerbank                           1          0          0          1          2          9          -7         0

5-Albank                                 2          0          0          2          3          24        -21       0

 

Maç Programı:         

Bugün

Novabank-Creditwest

Türkiye İş Bankası-T.Halk Bankası

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