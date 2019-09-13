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İşte iPhone 11 Pro’nun Geekbench performans sonuçları

Apple'ın merakla beklenen lansmanında yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıttı. iPhone 11 Pro'nun Geekbench isimli işlemci testleri platformunda ortaya çıktı. Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları internete sızdı. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları ve özellikleri...

13 Eylül 2019

Apple’ın yeni iPhone modeli iPhone 11 Pro Geekbench isimli işlemci testleri platformunda ortaya çıktı. 

Söz konusu teste göre, iPhone 11 Pro, tek çekirdekli testlerde 5.472 puan, çok çekirdekli testlerdeyse 13.769 puan almayı başarıyor.

iPHONE 11’İN ÖZELLİKLERİ NELER?
5.8 inçlik iPhone 11’in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor.

iPhone 11’de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.

Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID’nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı. iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.
iPHONE 11’İN FİYATI NE KADAR?

Bu model şirketin bugün tanıtacağı en ucuz iPhone modeli olacak ve iPhone XR’nin yerini alacak.

iPhone 11 699 dolardan başlayan fiyatlar ile ABD’de satışa sunulacak.

iPHONE 11 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 11 modeline, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max eşlik etti.

iPhone 11 Pro 3 kamera ile gelecek. Cihazın ekranı 5.8 inç ve OLED özelliğine sahip.

Bu cihazda da A13 işlemci yer alıyor ve model Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Üç arka kamera ile gelen model ön tarafında yer alan kamerasında 12 MP’lik bir değer sunuyor.

Bu model kutudan çıkacak 18 Watt hızlı şarj ile gelecek.

iPhone 11 Pro’nun ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklandı. Apple’ın en büyük noya sahip modeli iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan satışa çıkacak.

iPhone 11 Pro Max 6.5 inçlik OLED bir ekrana sahip. Bu model yüzde 85’lik bir ekran kasa oranı sunuyor.

Apple Pencil desteği ile gelen telefonda Dolby Vision, HDR10, geniş renk gamı, True Tone ve 120Hz dokunmatik algılama özelliği bulunuyor.

Üç arka kamera ile gelen cihaz 4K, 60fps bir ön kamera sunuyor. Telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lik depolama alanı alternatifleri bulunuyor.

APPLE HİSSELERİ YÜKSELDİ

Lansman sonrası piyasalar Apple’ın tanıtımını olumlu karşıladı. Apple hisseleri günü yükseliş ile kapattı.

APPLE WATCH 5 TANITILDI

Apple yeni Apple Watch modelinin özelliklerini açıkladı. Apple Watch 5 aynı iPhone’da da olduğu gibi pusulaya ev sahipliği yapacak.

150 ülkede acil durumlarda saat acil servislere yardım çağrısında bulunabilecek. Ürün 399 dolardan karşımıza çıkacak. e-SIM kartlı versiyonun fiyatı ise 499 dolar. Ancak bu özelliğin ülkemizde kullanılamadığımızı belirtmekte fayda var.

İşte Apple’ın lansmanından kareler…

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