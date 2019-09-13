Dünya

Lavrov: Suriye’deki savaş bitti

13 Eylül 2019

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı bölgelerde hâlâ gerginlik olsa da Suriye’deki savaşın gerçekten bittiğini söyledi.

Trud gazetesine konuşan Lavrov, Suriye’nin giderek normal hayata döndüğünü ifade etti.Lavrov “Sadece Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan belli başlı bölgelerde gergin noktalar bulunuyor. Sözgelimi İdlib ve Fırat Nehri’nin doğusunda” dedi.

Lavrov’a göre, bu koşullar altında Suriye’ye insani yardım sağlanması ve ülkenin yanı sıra genel anlamda Ortadoğu’da ümit vaat eden, uzun vadeli bir istikrarın sağlanması için krizin çözüm sürecini desteklenmesi başlıca görevler arasında yer alıyor.

Lavrov, muhalifler de dahil olmak üzere, Rusya’nın Suriyeli taraflarla düzenli olarak temas kurulmasına büyük önem verdiğini ve siyasi süreçte Suriye toplumundan her kesimin yer almaya çağırdığını kaydetti.

Lavrov “Rusya Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması, terörün son kalıntılarının üstesinden gelinmesi, Suriyelilerin ülkelerine, ülkenin de Ortadoğu’daki istikrar ve güvenliğin teminatı olacak ‘Arap ailesine’ dönmesinden yana” dedi.

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