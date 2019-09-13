Tinananmen’in meşhur ‘Tank Adam’ını görüntüleyen fotoğrafçı Cole öldü

Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Tiananmen Meydanı, bundan 30 yıl önce şiddetli protestolara sahne oldu.Çin Komünist Partisi yönetimine karşı çıkan çok sayıda eylemci ve güvenlik kuvvetleri arasında 15 Nisan – 5 Haziran 1989 tarihleri arasında yaşanan çatışmalar, Gorbaçov’un Çin ziyareti nedeniyle çok sayıda yabancı basın mensubunun ülkede bulunması nedeniyle kısa sürede dünya gündemine taşındı.

Eylemciler ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmalar ve karışılıklı yaşanan ölüm olayları şiddetlenince, ÇKP tarafından orduya eylemlerin kesin bir şekilde bastırılması talimatı verilmişti.

Eylemciler, o dönem ‘Reform ve Dışa Açılma Dönemi’nde olan Çin’in ‘reformları siyasal da alana taşıması gerektiğini’ savunuyorlardı ve ülkedeki Komünist Parti iktidarını eleştiriyordu.

Eylemler esnasında, olaylara müdahale etmek üzere hareket halinde olan tankların önünde duran bir vatandaşın görüntüsü ise dönemin en ünlü görüntüleri arasına girdi.

Fotoğrafta, daha sonra ‘Tank Adam’ veya ‘Meçhul Asi’ olarak bilinen kişinin hareket halindeki tankların önüne geçerek tankları durdurduğu ve askerlerle diyaloğa girdiği görülmüştü.

Tankların önünde duran kişinin kim olduğu bilinmezken, ‘Meçhul Asi’nin eylemci olup olmadığı da hiçbir zaman doğrulanamadı. Aynı şekilde, tankların önünden başka iki kişi tarafından götürülen adamın başına ne geldiği de hiçbir zaman açıklanmadı.

Tiananmen olaylarında yaşanan ve tarihe geçen bu kareyi görüntüleyen fotoğrafçı Charlie Cole’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cole, 1990 yılında Dünya Basın Fotoğrafları Ödülü’nü kazanmıştı.

Fotoğrafı Newsweek için 5 Haziran 1989’da kaldığı otelin balkonundan çeken Cole, güvenlik görevlilerinin kaldığı odaya gelerek fotoğrafın negatiflerini aradığını ancak bulamadıklarını söyledi.

Cole, fotoğrafı negatifleri banyoya saklayarak kurtarabildiğini söylemişti.