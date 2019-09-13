İsrail Beyaz Saray’daki telefonları dinledi iddiası

\u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Netanyahu, Washington\u2019a Beyaz Saray\u2019daki telefonlar\u0131 dinleyecek bir sistem yerle\u015ftirdikleri iddias\u0131n\u0131 reddetti. Kullan\u0131lan sistemle Trump'\u0131n g\u00f6zetlendi\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcl\u00fcyordu.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130srail Ba\u015fbakan\u0131 Benyamin Netanyahu, Amerikan\u00a0Politico\u00a0dergisinde\u00a0yay\u0131nlanan, \u00fclkesinin Beyaz Saray'\u0131n \u00e7evresine cep telefonlar\u0131n\u0131 dinleyecek bir sistem yerle\u015ftirdi\u011fi iddialar\u0131n\u0131 reddetti.\r\n\r\nNetanyahu, ABD Ba\u015fkan\u0131 \u00e7evresindekilerin cep telefonlar\u0131n\u0131n dinlenmedi\u011fini belirterek, ABD'ye y\u00f6nelik espiyonaj\u0131 yasaklad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. Netanyahu, Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Rusya ziyareti s\u0131ras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bir talimat verdim: ABD'ye y\u00f6nelik hi\u00e7 bir istihbarat ba\u011flant\u0131s\u0131 kurulmayacak, casusluk yap\u0131lmayacak" dedi.\r\n\r\nNetanyahu'nun a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u00f6ncesinde de \u0130srail D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u0130srail Katz\u00a0Politico'nun iddialar\u0131n\u0131 reddetmi\u015fti. Katz, \u0130srail ve ABD'nin istihbarat konusunda i\u015fbirli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.\r\n\r\n\u0130srail\u2019e y\u00f6nelik iddialar\r\n\r\nPolitico,\u00a0ABD emniyet birimlerinin eski \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticilerine dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, 2017 y\u0131l\u0131nda Washington'\u0131n merkezinde telefon ve k\u0131sa mesajlar\u0131 izleyen bir sistemin ortaya \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nHaberde, ABD emniyet ve istihbarat servislerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemelerde s\u00f6z konusu sistemin \u0130srail ajanlar\u0131 taraf\u0131ndan yerle\u015ftirildi\u011finin tespit edildi\u011fi belirtilmi\u015fti.\u00a0Politico'ya konu\u015fan eski bir emniyet g\u00f6revlisi "Bu sistem kesinlikle ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131 g\u00f6zetleme hizmeti veriyordu" demi\u015fti.\r\n\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump da Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Beyaz Saray'da gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada bu iddialara inanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Trump "\u0130srail\u2019in bizi g\u00f6zetledi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum" dedi.\r\n\r\n