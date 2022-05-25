Mustafa Çavuşoğlu son yolculuğuna uğrulandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) Müdürü Meryem Özkurt’un kardeşi Mustafa Çavuşoğlu, 57 yaşında hayatını kaybetti..

Mustafa Çavuşoğlu için yöneticiliğini de yaptığı Gönyeli Spor Kulübü önünde tören düzenlendi.

Cenaze töreninde konuşan Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır, Çavuşoğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mustafa Çavuşoğlu’nun Gönyeli Spor Kulübü’ne yaptığı katkıların unutulmayacağını söyledi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de Çavuşoğlu’nu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

Benli, “Mustafa Çavuşoğlu, Gönyeli’nin önemli ailelerinden biri olan Çavuşoğlu ailesinin bir ferdidir. Bir dönem Gönyeli Spor Kulübü’nün yönetimini almıştı.. Kendisi ve ailesi bu camianın önemli parçalarını oldular.. onu ebedi istirahatine uğurluyoruz. Bu camiaya olan sevgisi farklıydı..” dedi.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu’nun cenazesi, Gönyeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, ailesi ve sevenleri katıldı.